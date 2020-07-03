Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 45'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 527 artarak 292 bin 4'e ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 182 bin 97 oldu. Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Peru'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti
03.07.2020 - 06:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 45'e yükseldi.
Etiketler : peru,peru koronavirüs,
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