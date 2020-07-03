Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Moğolistan'da bobonik veba tespit edildi. Ülkenin batısında yer alan Khovd eyaletinde marmot eti yiyen 2 kardeşe veba teşhisi konuldu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 vakanın laboratuvarda yapılan test sonuçlarıyla doğrulandığı bildirildi. Bakanlığın Halkla ilişkiler ve Gözetim Departmanı Başkanı Dorj Narangerel basın toplantısında yaptığı açıklamada vakaların 17 ve 27 yaşında iki kardeş olduğu ve farklı hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlara marmot eti yememeleri konusunda uyarı yapan Narangerel, iki kardeşle temasta bulunan toplam 146 kişinin izole edildiğini bildirdi.

Bubonik veba, marmot gibi vahşi kemirgenler üzerinde yaşayan pireler tarafından yayılan bakteriyel bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, kişi zamanında tedavi edilmezse 24 saatten daha kısa bir sürede hayatını kaybedebilir.