Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm"
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış
03.07.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm"
Etiketler : ukrayna,türkiye,turist,
715440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715440.aspx
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