Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran koronavirüs ile mücadele konseyi üyesi Mesut Merdani, sonbahar mevsiminde influenza salgını ile koronavirüs salgınını birlikte yaşayacaklarını belirterek, “Bu yılKİ sonbahar mevsimi diğerlerinden çok farklı olacak. Her yıl yaşadığımız influenza salgını, bu kez koronavirüs ile birlikte olacak” dedi.

Koronavirüsten ancak sağlık protokollerine uyarak korunabileceğini belirten Merdani, “Eğer sonbahar mevsiminde daha kötü bir tablo ile karşılaşmak istemiyorsak, şimdiden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar üzerine yoğunlaşmalı ve onların virüse yakalanmalarını engellemeliyiz” dedi.

İran nüfusunun yüzde 20’sinin koronavirüse yakalandığını söyleyen Merdani, “Bir bölgede koronavirüse yakalananların yüzdesini almak için antikor testlerini kullanıyoruz. Biz bunu ülke genelinde uyguladık. Şu ana kadar 18 milyon İranlı koronavirüse yakalandı” dedi.