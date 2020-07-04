Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Alabama eyaletindeki Hoover kentinde Riverchase Galleria alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası tahliye edilen alışveriş merkezinin Cumartesi günü kapalı olacağı belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alışveriş merkezinin saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Öğleden sonra alışveriş merkezimizde meydana gelen trajik, olay nedeniyle oldukça üzüntülüyüz" ifadeleri yer aldı.