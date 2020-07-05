Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, devlet hizmet merkezlerinin yüzde 50'sinin iptal edilerek iki yıl içinde dijital platformlara dönüştürüleceğini, federal kurumların yüzde 50'sinin ya kendi içinde yahut bakanlıklarla birleştirileceğini, yeni devlet bakanlıkları ile gelecek dönemleri güçlü bir şekilde atlatmak için ihtiyaç duyulacak özel sektörlerde yöneticilere pozisyonlar oluşturulacağını belirtti.

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde 3 bakan atandı

Enerji ve alt yapı bakanlıklarının tek bir bakanlık çatısı altında birleştirileceğini ve eski Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui'nin buraya bakan olarak atandığını ifade eden Al Maktum, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde de 3 bakanın tayin edildiğine işaret ederek, Abdullah bin Tuk el-Meri'nin Ekonomi Bakanı, Ahmed Bilhevl'in Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı, Sani ez-Zuyudi'nin Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandığını ifade etti.

Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı oluşturulacağını, İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Standart Otoritesi'nin de bu bakanlığa dahil edileceğini aktaran Al Maktum, Sultan el-Cabir'in Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ile BAE Kalkınma Bankası Başkanı olarak atandığı bilgisini paylaştı.

Al Maktum, Abdullah Bilhayf en-Naimi'nin İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı, Sare El-Emiri'nin BAE Uzay Ajansı Başkanı olarak belirlendiğini ve görevine 1 Ağustos itibariyle başlayacağını aktardı.

Ahmed Cuma ez-Zuabi'nin ülkedeki en yüksek anayasal organ Federal Yüksek Kurul Bakanı, Eş-Şeyh Nehyan bin Mübarek'in Hoşgörü ve Birlikte Yaşam Bakanı olarak tayin edildiğine işaret eden Al Maktum, Gıda ve Su Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Muhayri'nin Cumhurbaşkanlığı İşlerine ilhak edileceğini belirtti.

Dijital hükümet adımı

Al Maktum, ayrıca hükümette dijital bir pencere oluşturmak için çalışmalar yapılması adına Hamed el-Mansuri'nin Dijital Birim Başkanı olarak atanacağını kaydetti.

BAE Başbakanı, günümüzdeki son değişikliklerin, dijital hükümetin, vazgeçilmez stratejik bir seçim ve çalışmaların her koşulda devamı için ekonomide güvence olduğunu kaydetti.

Al Maktum, Dijital Ekonomi, Yapay Zeka ve Uzaktan Çalışma Bakanlığının ihdas edildiğini ve Ömer bin Sultan el-Ulema'nın bakan olarak tayin edildiğini belirtti.

Yapısal değişlikler kapsamında ayrıca Ulusal Yeterlilik Otoritesi'nin Eğitim Bakanlığı'na, Menkul Kıymetler, Emtia ve Sigorta Otoritesinin Ekonomi Bakanlığına ilhak edileceğini kaydeden Al Maktum, "Yaşam Kalitesi ve Mutluluk" dosyasının Sosyal Kalkınma Bakanlığına, Federal İnsan Kaynakları Otoritesi'nin Başbakanlık Ofisi'ne ilhak edileceği, Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak Uhud Er-Rumi'nin atandığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Kalkınma Bakanlığına dahil edileceğini ve emeklilere daha modern hizmetler sunulması için Bakanlık bünyesinde bir sektör oluşturulacağı bilgisini paylaşan Al Maktum, Abid et-Tair başkanlığında, BAE Yatırım Otoritesi çatısı altında Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu kurulacağını belirtti.

Al Maktum, Ulusal Medya Konseyi ve Federal Gençlik Vakfı'nın Kültür Bakanlığına katılacağını, Bakanlığın çift bakanlı Kültür ve Gençlik Bakanlığı olacağını kaydetti.

Şema el-Mezrui'nin Gençlerden Sorumlu Devlet Bakanı, Nevra El-Kabi'nin Kültür ve Gençlik Bakanı olarak belirlendiğini aktaran Al Maktum, BAE haber ajansının da Cumhurbaşkanlığı İşlerine bağlanacağını ifade etti.

Al Maktum, Federal Elektrik ve Su Kurumu, BAE Posta Grubu, Genel Taşıma Kurumu'nun gelecek dönemde yeni hükümetin yatırım stratejisinin hazırlamasında birlikte çalışmak üzere Emirates Yatırım Otoritesine bağlı olacağını duyurdu.

BAE Başbakanı Al Maktum, yaşanan değişimlere daha hızlı ayak uydurabilmek için kabinede yapılacak revizyonun ve hükümetteki değişikliklerin dün onayladığını açıklamıştı.

Al Maktum, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyanın öncesi gibi olacağını düşünen yanılır." demiş ve hükümetin yapısında değişime gidileceğini kaydetmişti.

BAE ve diğer Körfez ülkeleri, Covid-19 salgını sürecinde petrol gelirlerinin düşmesi ve pek çok sektörün faaliyetlerini durdurması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor.