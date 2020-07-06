Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin hava savunma sistemi konuşlandırdığı Libya’nın kuzeybatısındaki üs, önceki gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Libyalı bir yetkili, başkent Trablus’a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs’tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı. Libya’daki en önemli hava üssü olan Vatiyye, kritik bir bölgede bulunuyor. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el- Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü’ne yönelik hava saldırısının, Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

KARŞILIK VERİLECEK

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Savaş suçlusunu (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı devletlerin meşru hükûmete karşı bu saldırılara dâhil olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekânda karşılık verilecektir.

TÜRKİYE'DEN UYARI: HAFTER DESTEKÇİLERİ ÇATIŞMAYI KÖRÜKLÜYOR

Saldırıyla ilgili Türkiye’den de açıklama geldi. Millî Savunma Bakanlığı’nın bir yetkilisi, “Saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldi” bilgisini vererek şu uyarıda bulundu: Saldırı darbeci Hafter’in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter’e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir.