Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 959'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 463 artarak 16 bin 404'e, iyileşenlerin sayısının 392 artarak 11 bin 884'e çıktığı ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 164 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı.

Ülkedeki toplam can kaybının 237'ye, vaka sayısının 14 bin 379'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların 10 bin 173'e ulaştığı bildirildi.

- Filistin

Filistin'de virüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 64 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son verilerin ardından toplam can kaybının 21'e, vaka sayısının 4 bin 786'ya, iyileşen hasta sayısının 665'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.