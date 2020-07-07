Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihte 'kara ölüm' olarak bilinen veba, Moğolistan’da yeniden ortaya çıktı. Rusya sınırına yakın Dorj Narangerel'de dağ sıçanı yiyen 27 ve 16 yaşlarındaki iki erkek kardeşte veba mikrobu bulundu. Ağabeyin çoklu organ yetmezliği sebebiyle durumu kritik. Kardeşlere temas eden 146 kişi gözetim altına alındı. Ayrıca, 504 kişinin de temas edenlerle temasta bulunduğu tespit edildi. ABD'nin Florida eyaletinde ise “beyin yiyen amip” vakası tespit edildi. Enfeksiyonun görüldügü kişilerde baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu bir hafta içinde ölüyor. Uzmanlar, gölet, nehir ve kanaldaki suyla burun temasından kaçınılması çağrısında bulundu.