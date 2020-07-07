Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre, ülkede normalleşme sürecine girilmesiyle kapılarını sanatseverlere yeniden açtı. 16 hafta aradan sonra yeniden açılan Louvre Müzesi’ne doluşanlar maske takma zorunluluğuna uydu.

İçeriye alınanların sayısının azaltılmasına rağmen müze dışında uzun kuyruklar oluştu.

Sınırlı sayıda insanın içeri alındığı 448 bin metrekarelik müzenin sadece 45 bin metrekarelik bir alanı ziyaret edilebiliyor.

Yeniden açılışta 7 bin ziyaretçi bekleyen ancak daha sonra pandemi öncesi dönemdeki ziyaretçi sayısının beşte biriyle devam edeceklerini öngören müze yönetimi, 4 ay boyunca kapalı kaldığı dönemde bilet satışlarından 40 milyon euro’luk kayba uğradıklarını belirtti.

Müze Direktörü Jean-Luc Martinez, pandemi nedeniyle yabancı turist akışının durduğunu ve ziyaretçilerinin yüzde 80’ini kaybedeceklerini dile getirdi.

Martinez, geçen yıl Louvre’u gezen 9.6 milyon ziyaretçinin yüzde 70’nin yabancı olduğuna dikkat çekti.

Fransa’nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle, müze bu yıl Amerikalı ve Asyalı ziyaretçiler başta olmak üzere pek çok ziyaretçisini kaybetti.

Mona Lisa’lı protesto

Onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi’nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi. Müzenin önündeki cam piramidin etrafında toplanan turist rehberleri, korona krizi nedeniyle turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanırken hükümetin kendilerine yardım etmesini talep etti.

Fransız hükümeti mayıs ayında turizm sektörünü kurtarmak için 18 milyar euroluk paket açıklamıştı, ancak protestocu rehberler kısa vadeli iş sözleşmeleriyle çalıştıklarından büyük maddi zorluğa düştüklerini ve hükümet fonlarından yararlanamadıklarını söyledi. Ağız kısmına çarpı atılmış maske takan protestoculardan Margot Schmitz “Sesimiz duyulmuyor, hükümet bizi duymazdan geliyor” dedi.