BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esad İdlib'de savaş suçu işledi
07.07.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
Etiketler : suriye,
716317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716317.aspx
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