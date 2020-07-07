Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa eski Başbakanı Edouard Philippe eski Sağlık Bakanları Agns Buzyn ve Olivier Veran hakkında koronavirüs sürecini kötü yönettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Adalet Sarayı tarafından yürütülen soruşturma eski başbakan ve bakanların görevleri süresince hata yapıp yapmadıklarını kontrol edecek. Açılan soruşturmanın başsavcı François Molins tarafından yürütüleceği öğrenildi. Cumhuriyet Adalet Sarayına yapılan 90 suç duyurusundan dokuzunun soruşturma için kabul edildiği açıklanırken bu suç duyuruları kapsamında Başsavcı Molins’in “afete karşı mücadeleden kaçınma” suçu ile ilgili soruşturma gerçekleştireceği bildirildi.

Fransa’da yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 virüsüne karşı süreci kötü yönetmekle suçlanan bakanlar ve başbakan özellikle maske yetersizliği konusunda ağır eleştirilmişti. Haklarında yapılan “insan hayatını tehlikeye atma” ve “kasıtsız ölüme sebep olma” şikayetleri karşısında açıklama yapan Edouard Philippe şikayetlerden haberdar olduğunu ve kendisine yargı tarafından yöneltilen tüm soruları “Hükümetteki faaliyetlerine açıklık getirecek şekilde” cevaplayacağını ifade etti.