Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 601 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 377'ye, vakaların 51 bin 245'e ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle öldüğünü, 532 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Açıklamada, can kaybının 326'ya, vakaların 52 bin 600'e, iyileşenlerin sayısının da 41 bin 714'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 186 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam can kaybının 239'a, vaka sayısının 14 bin 565'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının 10 bin 281'e ulaştığı belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1262 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki can kayıplarının 224'e, vakaların 48 bin 997'ye çıktığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 600 kişinin virüse yakalandığı ve 1005 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada can kayıplarının 134'e, vakaların 100 bin 945'e, iyileşenlerin sayısının da 94 bin 903'e yükseldiği belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 34'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 71 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1117'ye hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 269'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin

Filistin'de virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 306 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son verilerin ardından toplam can kaybının 22'ye, vaka sayısının 5 bin 92'ye, iyileşen hasta sayısının 668'e yükseldiği aktarıldı.