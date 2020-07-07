Çekya'da Karlovy Vary şehri Pernink bölgesinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Çekya medyası, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazanın ardından olay yerine iki helikopter ve ambulans ekibi sevk edildi. Karlovy Vary itfaiyesi sözcüsü, meydana gelen kazaya 11 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belitti.
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
07.07.2020 - 18:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekya'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çekya,
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