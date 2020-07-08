Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişileri tarafından öldürülmesini sert bir dille kınadı. Öldürülen el-Haşimi'nin hayatını ülkesi Irak için adadığını, ancak vahşice öldürüldüğünü ifade eden Pompeo, Irak hükümetini İran'ın desteklediği silahlı milislerden hesap sormaya çağırdı.

Öte yandan Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin başkent Bağdat'taki Zeyyune bölgesinde motosikletli kişiler tarafından öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. El-Haşimi'ye yakın bazı kaynaklar, olayın arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların olduğu iddiasında bulundu.