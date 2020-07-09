Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Duhok kentine bağlı Batufa ilçesinde konuşlanan Irak Sınır Muhafızlarına bağlı 1. Tugay’da görevli 1 asker mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu bir bacağını kaybeden asker tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlayan mayının Saddam rejimi döneminden kaldığını açıkladı.
Öte yandan Irak askerleri geçen hafta sınır bölgelerinde bulunan Batufa ve Degar’da 5 bölgede konuşlanmıştı.
Irak'ta mayın patlaması: 1 Irak askeri yaralı
09.07.2020 - 17:58 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen mayın patlamasında 1 Irak askeri yaralandı.
Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Duhok kentine bağlı Batufa ilçesinde konuşlanan Irak Sınır Muhafızlarına bağlı 1. Tugay’da görevli 1 asker mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu bir bacağını kaybeden asker tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlayan mayının Saddam rejimi döneminden kaldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,mayın,patlama,
716844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716844.aspx
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