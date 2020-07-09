Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Duhok kentine bağlı Batufa ilçesinde konuşlanan Irak Sınır Muhafızlarına bağlı 1. Tugay’da görevli 1 asker mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu bir bacağını kaybeden asker tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlayan mayının Saddam rejimi döneminden kaldığını açıkladı.

Öte yandan Irak askerleri geçen hafta sınır bölgelerinde bulunan Batufa ve Degar’da 5 bölgede konuşlanmıştı.