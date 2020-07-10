Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 314'e yükseldi. Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 316 bin 448'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 207 bin 802 kişi olarak kayda geçti. Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.