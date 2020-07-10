Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula, hayatını kaybeden Walvis Bay isimli Covid-19 hastasının 45 yaşında olduğunu açıkladı.
Bakan Shangula, "Hastamızın solunum güçlüğü ve böbrek yetmezliği şikayetleri vardı." dedi.
Ülkesinde ilk Covid-19 vakasının 116 gün önce kaydedildiğini açıklayan Shangula, ilk ölümün kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.
Namibya'da 12 bin 624 Covid-19 testi yapılırken 615 kişide virüs tespit edildi, 25 kişi iyileşti.