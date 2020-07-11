Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 500'e yükseldi. Vaka sayısının 3 bin 198 artarak 319 bin 646'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 bin 638 kişi olarak kayda geçti. Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Peru'da son 24 saatte 186 kişi Covid-19 nedeniyle öldü
11.07.2020 - 01:22 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peru'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetti.
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