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Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı
12.07.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.
Etiketler : Tem otoyolu,
717504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717504.aspx
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