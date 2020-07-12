Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında esir takası yapıldı. Suriye Kızılhaç'ının gözetiminde gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında, iki taraf da birer kişiyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan Suriyeli muhalifin 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğu, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca yine PKK tarafından rejim güçlerine teslim edildiği belirtildi.
SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı
12.07.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : SMO,rejim güçleri,esir takası,
717528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717528.aspx
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