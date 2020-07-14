Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD-Kanada sınırı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Temmuz'a kadar kapalı durumda. Kanadalı ve ABD'li yetkililer, sınırın en az 30 gün daha zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacağını bildirdi. Ticaretin yanı sıra mevsimlik yabancı işçiler ve sağlık çalışanları için geçerli olmayan söz konusu uygulama, turistler ve yurt dışı ziyaretler için geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakan Justin Trudeau, alınan karar ile Kanadalıları güvende tutmak istediğini ifade etti.



Her iki ülke Mart ayında sınırların salgın tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatılması kararını almıştı. Sınırdan yalnızca ticari geçişlere izin verilirken, kısıtlama şu ana kadar üç kez uzatılmış oldu.