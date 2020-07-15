Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Libya'da gayrimeşru güçlere karşı meşru hükûmeti destekleyince, Rusya yeni oyun kurma peşine düştü ve "Ermenistan kartını" kullanmaya başladı. Ermeni askerleri, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları başlattı. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp veren Ermeniler geri çekilmek zorunda kaldı. Çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olurken, dört asker de yaralanmıştı.

100 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gece boyu devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi askerin şehit olduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askerî araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini de yayımladı. Öte yandan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kamuoyuna "Ermenistan'ın sivillere karşı saldırılarını kınama" çağrısı yaptı.

AKAR: AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

Bu arada Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar sınırında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Akar "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz." dedi.