Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen S.Ş. (47), M.B.Ş. (15), İ.B. (56) ve Y.U. (57) adlı vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Türkiye’de hazırlanan ambulans uçak, dün akşam saat 20.00'de yola çıkarak, Türkiye saati ile 00.20'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından ambulans uçağa alınan 4 kişi, sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Çubuk ilçesindeki Genel Havacılık Terminali'nde özel kıyafetlerle bekleyen sağlık ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hastaları ambulanslara alarak, Ankara Şehir Hastanesine götürdü. 1 hasta ise Adana Şehir Hastanesinde tedavi olmak üzere Adana'ya gönderildi.