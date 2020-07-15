Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM), Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Malezya İslam Ticaret Odası (DPIM), Malezya Küresel Barış Misyonu, Malezya Malay İş ve Endüstri Birliği (PERDASAMA) ve Malezya Suriye'ye Destek Grubundan yöneticiler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine yolladıkları mektuplarda Türk devleti ve halkına desteklerini ifade etti.

Malezyalı kuruluşlardan yapılan açıklamalarda, 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihaneti kınandı ve Türk halkının darbe teşebbüsüne gösterdiği direnişin asla unutulmayacağı belirtildi.

Açıklamalarda, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı ve gazilere şifalar dilendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya şubesi ve Malezya-Türk İşadamları Derneği de 15 Temmuz vesilesiyle ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamayı kaleme alan MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı ve Malezya Türk İşadamları Derneği Başkanı Güven Togan, "15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yekvücut olan Türk milleti, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, FETÖ tehlikesinden temizlenen Türkiye'nin aydınlık bir yolda ilerlediği kaydedilirken, "Malezya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları olarak bizler, üzerimize düşen sorumluluk ve vazifeyi ifa etmeye hazırız." ifadesi kullanıldı.