Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
15.07.2020 - 16:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı,
718209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718209.aspx
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