Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.