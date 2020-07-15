Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." ifadesini kullandı.
Ukrayna'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde destek mesajı
15.07.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar,15 Temmuz destek mesajı,
718226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718226.aspx
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