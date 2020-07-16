Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ’ın işgalini protesto eden halk, geceyi seferberlik talebiyle toplandığı Millî Meclis’in önünde geçirdi. Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. Bakü’de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve “Karabağ bizimdir, bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Millî Meclis’in önünde toplandı. Binlerce kişi burada seferberlik ilan edilmesi için slogan attı. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Başkomutan, silah ver bize” sloganları atan Azerbaycanlılar, geceyi Meclis’in önünde geçirdi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle daha dikkatli olunması ve fiziki mesafenin korunması istendi.

SAHTE HESAP AÇIYORLAR

Ancak protestocuların arasına Ermenilerin sızdığı iddia edildi. Azerbaycan Televizyonu, eylemcilerin arasına sızan Ermenilerin halkı seferberlik için ayaklanmaya çağırdığını aktardı. Benzer şekilde de sosyal medyada çok iyi derecede Azerbaycan Türkçesi konuşan Ermenilerin yeni hesaplar açarak gençleri, hükûmete yönelik isyana teşvik ettiği belirlendi. Vatandaşlardan Ermenilerin bu oyununa alet olmamaları için dikkatli olması istendi.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda ev hasar gördü. Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz şehrinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti. Saldırılarda 76 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti, Ağdam köyünde de çok sayıda evde hasar meydana geldi.

ERMENİ ASKERÎ ÜSSÜ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait askerî üssün vurularak yok edildiğini bildirdi. Açıklamada Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssünün, Azerbaycan askerî birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan’a ait askerî üssün vurulma anıyla ilgili görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dâhil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı. Önceki gün de devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olurken 100’den fazla Ermeni askeri öldürülmüştü.