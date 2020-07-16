Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.