Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan’a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan’a ait kışlayı vurdu
16.07.2020 - 21:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan’a ait kışlayı vurarak imha etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,kışla,
718551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718551.aspx
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