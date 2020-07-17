Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Koronavirüs enfeksiyonu vaka sayılarının yükselmesi üzerine çok sayıda ülke, salgının daha da kontrolden çıkmaması amacıyla bazı sınırlamaları yeniden gündeme getirmeye başladı. Ülkeler yeni sağlık kontrolü protokolleri uyguluyor.

NEGATİF OLMAYAN GİREMEZ

Yunanistan, 15 Temmuz'dan itibaren Bulgaristan sınırından kara yoluyla ülkeye giriş yapacak herkese son 72 saat içinde yapılan, sonucu negatif çıkan ve İngilizceye çevrilen koronavirüs testlerini yanlarında taşıma mecburiyeti getirdi. Bu, son günlerde Yunanistan'a giriş yapanların sayısında ani düşüşe yol açtı.

ALTI HAFTALIK SINIRLAMA

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne ve etrafındaki yarı kırsal bölgelerde altı haftalık sokağa çıkma sınırlamasına gidildi. Yetkililer, eğer kurallara uyulmazsa daha sert tedbirlerin alınacağını söyledi. Melbourne şehrinin bulunduğu güney eyaleti Victoria’nın valisi Daniel Andrews “İnsanlara müsamaha gösterme zamanı çoktan geçti. Şu anda son derece ciddi ve ölümcül bir durum içindeyiz” dedi.

SIRBİSTAN’DA TOPLANMAK YOK

Gerek artan korona enfeksiyonu gerekse hükûmet karşıtı protestolar yüzünden zor günler geçiren Sırbistan'da tedirginlik hâkim. Hükûmet bünyesinde kurulan kriz ekibi, sadece başkent Belgrad'da geçerli olan 10'dan fazla kişinin bir araya gelerek kalabalık oluşturma yasağını ülke çapında uygulamaya koydu.

İNGİLTERE TIRMANIŞTA

İngiltere'nin Manchester şehri yakınlarındaki Blackburn kasabasında yeni enfeksiyon vakalarının hızla artması üzerine sosyalleşmeye sınırlama getirildi. Kasabada Covid-19 vaka sayısının 27 Temmuz'a kadar düşüşe geçmemesi durumunda mağaza ve diğer iş yerlerinin kapatılması gibi karantina tedbirleri yeniden devreye girecek.

TOKYO’DA ALARM

Tokyo Valisi Yuriko Koike, başkentteki vaka artışının alarm verici boyutlara ulaştığını söyledi, şehir sakinlerinden ve iş yeri sahiplerinden önleyici tedbirleri

artırmalarını talep etti.

İSRAİL KARANTİNAYA ALINABİLİR

Haziran ayı başından beri günlük enfeksiyon vakalarının artmaya başladığı İsrail, geçtiğimiz hafta sosyal aktivitelerin yapıldığı mekânları, gösteri merkezlerini, bar ve kulüpleri kapattı. Yetkililer, vakalar azalmazsa bütün ülkenin karantina altına alınacağını söyledi.

DÖRT KİŞİ YAN YANA GELEMEZ

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni yasaklar uyarınca dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Restoranların akşam saat 18.00'den sonra sadece paket servisi yapması, spor salonları, karaoke barları ve bazı iş yerlerinin bir haftalığına kapatılması da alınan tedbirler arasında.

ALKOL SATIŞI DURDURULDU

Güney Afrika'da korona enfeksiyonu hastalarının akın ettiği hastanelerin yükünü azaltmak için alkollü içki satışları yasaklandı ve gece sokağa çıkma uygulaması başladı. Nisan ve mayıs ayında uygulanan alkol yasağı sayesinde hastanelerde yoğunluk yüzde 60 oranında azaltılmıştı.

KATALONYA'DA YENİ VAKALAR

İspanya'nın kuzeybatısındaki Katalonya bölgesinde yeni vakaların önüne geçmek için bir takım tedbirler yürürlüğe girdi. Sağlık yetkililerinin daha etkili temas takibi istediği Lleida şehri ve civarında yaşayan 160 bin kişiye evde kalma zorunluluğu getirildi.