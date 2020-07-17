Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, askeri üsteki tesislere hava saldırısı düzenleyen sahte düşman saldırısı püskürtüldü.

Askeri üste konuşlandırılan S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta, Mi-8 helikopterleri de görev aldı.

Tatbikat kapsamında hava savunma füze sistemlerinin radar istasyonları tarafından sahte düşman uçakları tespit edilerek hedef alındı. Tatbikat boyunca 15’ten fazla füze fırlatıldı.

S-300 hava savunma füze sistemleri, ekim 2019'da, 201. Rus askeri üssünü hava saldırılarından korumak ve Orta Asya kolektif güvenlik bölgesinin hava savunmasını yapmak amacıyla Tacikistan'a getirilmişti.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.