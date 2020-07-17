Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1619 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 298'e, vaka sayısının da 64 bin 193'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 41 bin 450'ye ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 553 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Toplam can kaybının 404'e, vaka sayısının da 58 bin 221'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 48 bin 381'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 337'ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkede 293 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 56 bin 422 çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 48 bin 448 olduğu belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti ve 421 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 153'e, vaka sayısı da 105 bin 898'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 102 bin 597'ye ulaştı.