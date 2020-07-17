Lübnan'ın Beka kentindeki Qub Elyas bölgesinde un ve şeker yüklü kamyon freninin patlaması sonucu duramayınca, hızla yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kaza sonrası 5 araç hurdaya dönerken, çevrede bulunan dükkanlarda ise büyük maddi hasar oluştu.
Lübnan'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü
17.07.2020 - 20:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'da freni patlayan kamyon yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : lübnan,fren,kaza,
718816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718816.aspx
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