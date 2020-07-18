Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya’yı aşı hırsızlığı ile suçladı. Üç ülke, Cozy Bear olarak da bilinen ve Rus istihbarat teşkilatının parçası olduğu söylenen hacker grubu APT29'un, aşı çalışması yürüten bilim adamlarının verilerine siber saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İngiltere Dı-şişleri Bakanı Dominic Raab ''Rus İstihbarat Teşkilatının koronavirüs pandemisiyle mücadele edenleri hedef alması kesinlikle kabul edilemez'' dedi. İstihbarat yetkilileri, ısrarla devam eden siber saldırıları, bilimsel araştırmaları sekteye uğratmaktan çok fikrî mülkiyet hırsızlığı yapma çabası olarak gördüklerini söyledi.

Rusya ise kendilerine yönelik yapılan ithamları reddetti, Londra'nın iddialarının sağlam delillere dayanmadığını savundu.

ABD’DE ''COZY BEAR'' İZİ

''Dükler'' olarak da tanınan Cozy Bear grubu, Washington tarafından 2016 seçimleri öncesinde Demokrat Parti Ulusal Komitesinin bilgisayar ağına girerek elektronik posta yazışmalarını çalan Rus hükûmetiyle bağlantılı iki siber korsan gruptan biri olarak belirlenmişti. Diğer korsan grup ise Fancy Bear olarak biliniyor.

İKİNCİ BİR İDDİA DAHA

“İngiltere seçimlerine müdahalede bulundu”

Rusya’ya yöneltilen suçlar sadece bununla da kalmadı. İngiltere de ABD gibi Rusları seçimlere müdahale etmekle suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab “Rus aktörler, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükûmet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştı” dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bu iddialarında asılsız olduğunu savundu.