Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti
18.07.2020 - 09:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : kovid,
718900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718900.aspx
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