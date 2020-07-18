Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1808 artarak 68 bin 703'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 2 bin 132 artarak 42 bin 388'e ulaştı.

Ülkede virüsten 464 kişi hayatını kaybetti, 26 binden fazla kişinin de tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan’da virüs kaynaklı can kaybı 850’yi geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kovid-19, zatürre ile can kaybı sayılarının birlikte tutulduğu ülkede, son 24 saatte Kovid-19 ve zatürre vaka sayısı 1264 artarak 25 bin 47'ye çıktı.

Vaka ve can kayıplarının büyük çoğunluğu başkent Bişkek ve etrafındaki ilçelerde kayda geçti.

Yaklaşık 5 bin kişinin tedavisinin sürdüğü ve 7 binden fazla kişinin iyileştiği ülkede, Kovid-19 ve zatürreden ölenlerin sayısı 73 artarak 858'ye yükseldi.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart’tan bu yana hastanelerde 2 bin 269 doktor ve sağlık personeline virüs bulaştı, bunlardan 600’ü taburcu edildi.

- Ukrayna’da vaka sayısı 58 bini aştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 847 artarak 58 bin 111’e, ölü sayısının ise 21 artışla 1477’ye çıktığını bildirdi.

Vakalardan 7 bin 886’sının sağlık çalışanı, 4 bin 129’unun da çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, 756 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 30 bin 525 olduğunu belirtti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da, 26 bin 109 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da, nisan ve mayısta 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Ermenistan'da 461 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 461 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 34 bin 462'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 631'e yükseldi.

Bugüne kadar 145 bin 83 test yapılan ülkede, 23 bin 123 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 10 bin 507 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan'da vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 414 artarak 15 bin 896'ya, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 artarak 80'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 220 artarak 9 bin 3’e yükseldiği kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 6 bin 813 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Gürcistan'da vaka sayısı 1059 oldu

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1059'a, virüsten iyileşenlerin sayısının 895’e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 627 kişi karantinada, 228 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.