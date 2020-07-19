Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre'nin Cenevre şehrindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu hatırlatan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı tedbirlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi. Covid-19 hastalarına virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu cevaplandıran Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove şöyle konuştu: Geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor gelişiyordu. Bu hastalar 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazanıyordu. Normal gripte ise bağışıklık süresi daha kısa. Dolayısıyla Covid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak bu konuda ortak bir araştırma devam ediyor.