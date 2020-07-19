Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 milyon 131 bin 958 aktif vaka bulunurken son günlerde rekor üstüne rekor vaka rakamları açıklanıyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 771 bin 101 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın yüzünden 142 bin 80 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi ölürken vaka sayısı Brezilya'da 2 milyon 49 bin 140'a, Hindistan'da 1 milyon 44 bin 963'e, Rusya'da 765 bin 437'e yükseldi. Virüsün hızla yayıldığı Peru'da 345 bin 537 pozitif vaka tespit edilirken, Güney Afrika 337 bin 594, Meksika 331 bin 298 ve Şili 326 bin 539 vaka bulunduğunu açıkladı.



RUHANİ'DEN UYARI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya" dedi. İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişi Covid-19'a yakalandı. İran'da can kaybı ise son 24 saatte 188 artışla 13 bin 979’a yükseldi.



ENDONEZYA ÇİN'İ GEÇTİ

Bu arada Endonezya vaka sayısında Çin’i geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede, son 24 saatte 1.752 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 84 bin 882’ye yükseldiğini açıkladı. Bu rakamla vaka sayısında Çin’i geçen Endonezya’da, ölenlerin sayısı 59 artarak 4 bin 16’ya, iyileşenlerin sayısı da 1.434 artarak 43 bin 268’e ulaştı. 22 yeni vakanın belirlendiği Çin’de ise toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 644’e çıkarken, virüsten kaynaklı can kaybı bildirilmedi.