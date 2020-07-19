Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

33 yaşındaki teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, 16 Temmuz'da New York'taki dairesinde başı ve uzuvları kesilmiş hâlde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, iki günde katile ulaştı. Gözaltına alınan Saleh'in finansal işlerinden sorumlu asistanı Tyrese Devon suçunu itiraf etti. Genç iş adamına yüklü miktarda borcu olduğu öğrenilen Devon'ın zimmetine 100 bin dolar geçirdiği ortaya çıktı. İlk şirketini lisedeyken kuran Fahim Saleh, taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı. Saleh, Bangladeş göçmeni bir ailenin oğluydu.