Suriye’nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
Azez’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
19.07.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,azez,patlama,
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