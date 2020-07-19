Almanya’nın Kuzey Ren Vestaflya eyaletine bağlı Bonn kenti yakınlarında 17 yaşındaki pilotun kontrolündeki planör havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada genç pilot ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç pilotu sıkıştığı kokpitten çıkararak hastaneye kaldırdı. Yetkililer, pilotun hayati tehlikesi bulunduğunu aktardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Almanya'da 16 yaşından itibaren planör pilotluğuna izin veriliyor. Havacılık uzmanları ise planör kazalarındaki artışa dikkat çekerek, bu alanda yeni bir düzenleme yapılmasını öneriyor.
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı
19.07.2020 - 19:34 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da 17 yaşındaki genç pilot planörün yere çakılması sonucu ağır yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestaflya eyaletine bağlı Bonn kenti yakınlarında 17 yaşındaki pilotun kontrolündeki planör havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada genç pilot ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç pilotu sıkıştığı kokpitten çıkararak hastaneye kaldırdı. Yetkililer, pilotun hayati tehlikesi bulunduğunu aktardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : almanya,pilot,planör,
719232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/719232.aspx
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