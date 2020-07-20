Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Washington DC Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Columbia Heights bölgesi 14. Cadde'nin üzerinde meydana geldiği ve saldırı sonucu yaralanan 9 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham, 3 şüphelinin bir araçla olay yerine geldiğini ve 1'i kadın 9 kişilik bir gruba ateş açtığını ifade etti. Newsham, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Polis, bölgedeki vatandaşların 2'si siyah ve biri gri kapüşonlu şahsa karşı tedbirli olmalarını isterken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.