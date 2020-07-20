Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ahtimilat köyünde bir araç SİHA tarafından hedef alındı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda hedef alınan araç ise kullanılamaz hale geldi.