Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ahtimilat köyünde bir araç SİHA tarafından hedef alındı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda hedef alınan araç ise kullanılamaz hale geldi.
Halep’te bir araca hava saldırısı: 3 ölü
20.07.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentinde bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halep’,
719409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/719409.aspx
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