Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri üçlü toplantıda bir araya geldi. Bakan Akar toplantının ardından açıklama yaptı. BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini ifade eden Akar şöyle konuştu: Askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. ‘Libya, Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız Libya’nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bunun önündeki en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya’da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir.

MALTA'YA TEŞEKKÜR

Bakan Akar, Türkiye ile Malta ve Libya arasında köklü, tarihi bağların olduğunu belirterek “Libya'daki siyasi çözüm konusunda Malta'nın kararlı ve yapıcı tutumundan dolayı da kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bu arada Akar, Ankara’ya gelen Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.