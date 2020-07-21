Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak’ın kuzeyinde büyük bir darbe alan, Suriye'nin kuzeyinden ise büyük oranda temizlenen terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de terörden arındırılarak huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgeleri hedef alıyor. Bölgedeki istikrar ortamını bozmaya çalışan PKK/YPG, terör örgütü DEAŞ benzeri bir metotla bombalı araç saldırılar düzenleyerek masum sivilleri katlediyor. Türkiye’nin huzur ve barış tesis ettiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Bölgelerinde son dönemde birçok bombalı araç saldırısı düzenlendi.

AMAÇLARI HALKI GÖÇE ZORLAMAK

Terör örgütünün son bir ayda Azez, el-Bab, Resülayn, Tel Abyad ve Afrin’de sivillere yönelik düzenlediği bombalı eylemlerde, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi hayatını kaybetti. 151 sivil ise yaralandı. Bölgenin huzur ve güvenliğine kasteden PKK/YPG’nin bu tür saldırılarla, Türkiye’nin güven ve istikrar ortamını tesis ettiği bölgelerde korku ve panik havası oluşturarak bölge halkını göçe zorlamaya çalıştığı, böylece Türkiye’yi zor durumda bırakmayı amaçladığı belirtiliyor.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE KANLI DÖRT SALDIRI

PKK/YPG terör örgütü, TSK ve Suriye Millî Ordusu’nun (SMO), Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılan Tel Abyad ve Resülayn’da son bir ayda dört kanlı eylem gerçekleştirdi. Resülayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile sekiz sivil yaraladı. Bu saldırının ardından ilçede bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi ve üç sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. PKK/YPG’nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği şehirde bir başka saldırı da Resülayn’a bağlı Tel Halaf’ta bir iş yerine düzenlendi. Bombalı saldırıda beş kişi hayatını kaybederken yaralanan 12 sivil tedavi altına alındı. Yine Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da da kanlı eylemlere imza atan PKK/YPG bu ay içinde şehre yönelik bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda üçü çocuk altı sivil öldü, 15 sivil de yaralandı.

FIRAT KALKANI BÖLGESİ DE HEDEFTE

Fırat Kalkanı Harekâtı’yla 2016 yılında terörün bertaraf edildiği ve hayatın normalleştiği Azez ve el-Bab da PKK/YPG’nin hedefinde. Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçesinde, önceki gün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 85 kişi yaralanırken, beş kişi hayatını kaybetti. El-Bab da ise PKK/YPG unsurları tarafından ticari bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu dört sivil yaralandı.

AFRİN'DE KANLI SALDIRI

Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden temizlenmesinin ardından ve huzur ve güvenliğinin sağlandığı Afrin de terör örgütü PKK/YPG’nin kanlı saldırılarının hedefinde yer alıyor. Önceki gün SMO aracına yerleştirilen bir bomba infilak ettirilirken saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Bu ay içinde ise Afrin'de PKK/YPG tarafından dört saldırı daha gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçlar ve motosikletlere yerleştirilen bombalarla yapılan saldırılarda; biri yerel polis, beş kişi hayatını kaybetti, yaralanan 11 sivil tedavi altına alındı.

GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜŞ

Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayatlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelmeye devam ediyor. Suriyeli aileler, buradaki resmî işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekâtı dâhilinde terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son iki haftada 599 Suriyeli, İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.