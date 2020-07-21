Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
21.07.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,iha,
719568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/719568.aspx
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