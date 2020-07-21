Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Otizm Derneği Başkanı Saide Salih Gaffari, "Kovid-19'un birinci dalgasında, otizmli çocuklarda vaka sayısı azdı. Fakat ikinci dalganın gelmesiyle ülke genelinde bu çocuklarda vaka sayısı 10 kat arttı." dedi.

Söz konusu durumun, otizmli çocukları olan ailelerin sorunlarını arttırdığına işaret eden Gaffari, "Bu sorun, tuvalete gitme gibi öz bakımını yapamayan ileri düzeydeki otizmli çocukların aileleri için daha da güçleşiyor. Bazı sağlık merkezleri bu çocukları kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Gaffari, son bir ayda sadece Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış 35 otizmli çocuğun tespit edildiğini kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 14 bin 405'e, vaka sayısı ise 276 bin 202'ye ulaştı.