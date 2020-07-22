Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 704 artışla 10 bin 511'e yükseldi. Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya, dün en fazla Kovid-19 vakası ile keskin bir artış gösterdi. Bu nedenle herkesi bir kez daha salgına karşı basit tedbirleri dikkate almaya çağırıyorum." ifadelerini yer verdi.

Bakan Tadesse, daha önce ülkede yağmur mevsimi olan temmuz ve ağustos aylarının, salgının en kötü dönemi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Etiyopya'da Kovid-19 nedeniyle nisan ayında 5 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, üniversiteler dışında tüm okullar kapatılmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 10 bin 511 Kovid-19 vakası görülürken, 173 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.