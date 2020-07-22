Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oldubittiyle Ege adalarına konup İzmir ve Antalya sınırına kadar gelen Yunanistan ise Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’a yanaşıp karşı hamle yapmaya kalksa da netice alamadı.

Libya ve KKTC ile birlikte ‘hilal birliği’ kuran Türkiye hamle üstüne hamle yaptı. Türkiye son olarak Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis ile Meis Adası’nın güney ve doğusunda sondaj yapacağını duyurdu. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Buna NAVTEX deniliyor. Türkiye, Meis adası için NAVTEX ilan etti. Güney Kıbrıs’ta resmî ziyaretler gerçekleştirilen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros bu gelişme üzerine acilen ülkesine döndü.

Meis adası Antalya’nın Kaş ilçesine sadece bir kilometre mesafede bulunuyor. Adanın Yunanistan anakarasına uzaklığı ise 570 kilometre. Yani Yunanistan burnumuzun dibinde hak iddia ediyor ve kıta sahanlığını Meis’ten başlatmaya çalışıyor.